La mejores fotos de la producción de ensueño de Indiana Cubero

Soñar y materializarlo. Con las herramientas para tomar vuelo y la confianza extendida de su entorno. Algo de eso vive, y experimenta, Indiana Cubero (13): la hija de Nicole Neumann (41) y Fabián Cubero (43), protagonista de su primera producción para Revista 'Nubilis'. Y cada toma, en la que porta una colección de ensueño de vestidos de 15, del diseñador Alejandro Pastor, se da tras su promisorio debut sobre las pasarelas del Argentina Fashion Week.

“Me sentí más cómoda haciendo fotos que desfilando, porque soy muy introvertida y estando la gente en vivo me costó más. En la producción me sentí un poco más contenida y segura. Modelar no es un sueño pero es algo que me gustaría continuar y seguirlo como carrera. La idea se me despertó a principios de este año, cuando empecé con una amiga. Y siempre me gustó ver a mi mamá modelar, eso también me motivó”, apunta Indiana quien integra la escuela “Anama Models” y arribó al shooting acompañada de su mamá Nicole, sus hermanas Sienna, Allegra, una amiga y Anamá Ferreira.

La mejores fotos de Indiana Cubero, en sus inicios como modelo

“Soy una agradecida de que confíe en nosotros para que Indiana hiciera el curso de modelaje. Ella era muy tímida y lo más importante es que haya logrado desfilar y hacer las fotos. Yo estuve con ella, la acompañé y le consulto siempre si quiere que me quede. Es la Hadid argentina, con la cara que tiene no se puede creer. Estoy feliz de guiarla”, aseguró Anamá, celebrando de cerca cada paso. Como el reciente photoshoot, realizado en una casona del barrio privado Santa Bárbara, donde su belleza y carisma tomaron el mando. Con falda de tul y detalles de pedrería, Indiana se vistió de princesa cerrando un año angelado. Donde se abre un nuevo camino. O varios. El mismo que su mamá –que a su edad debutó en la misma publicación especializada en novias– recorrió desde pequeña.

“Uno de los consejos que me dio ella fue salir a la pasarela sintiéndome la más linda, la más alta. Porque uno tiene inseguridades, pero hay que sentir eso”, cuenta Indiana a CARAS que ante la atenta mirada de Nicole, que registra todo el back vía celular, sonríe con la confianza necesaria para enfrentar la lente. “Yo la acompaño en lo que sienta y estaré siempre. Y sobre todo, a vencer barreras de su timidez. A mí me ayudó mucho la seguridad y el amor por mi carrera. Me emociona que me mire con admiración”, asegura la top model tras una jornada inolvidable.

De mirada dulce y desafiante, Indiana vuela alto, y no tiene techo. Si bien anhela continuar por la ruta fashion, también sorprende con otra afición que hoy le quita el sueño. “Estoy interesada en el Automovilismo. Manu (Urcera) me llevó a conocerlo y siempre tuve tanto el apoyo de mi mamá como de mi papá”, admite quien asiste a todas las carreras de la pareja de Neumann y es fanática de la serie de Fórmula1.