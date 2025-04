Nicole Neumann protagonizó un momento inesperado al escuchar el nombre de Mica Viciconte en una entrevista. Mientras hablaba sobre los detalles del cumpleaños de 15 de su hija Allegra, su gesto y palabras marcaron un instante de tensión que dejó a muchos especulando sobre la relación entre ambas.

La inesperada reacción de Nicole Neumann por el cumpleaños de Allegra

Nicole Neumann se enfrentó a una inesperada reacción tras ser consultada por un cronista sobre Mica Viciconte. En medio de la polémica por el cumpleaños de su hija Allegra, la modelo respondió con una firmeza y gran distancia que dejó a todos preguntándose qué hay detrás de sus palabras.

La celebración por los 15 años de la adolescente es uno de los temas de conversación para los medios de comunicación. La menor tomó la decisión de festejar con su padre y organizar un viaje con su madre, lo que generó especulaciones sobre la relación que tiene con su madre. Sin embargo, la modelo dejó en claro que su vínculo con la niña está en perfectas condiciones.

Durante una entrevista con Puro Show, Nicole Neumann fue consultada sobre el reciente posteo que realizó su hija en redes sociales y, al escuchar el nombre de Mica Viciconte, su cara dejó en claro su postura. “No, no sé, chicos, a ver, a mí no me interesa lo que diga nadie, me interesa lo que quiere mi hija”, comentó.

En la misma línea, agregó que lo que más le interesaba es que su hija esté bien y disfrute este día tan especial. “Después, ¿qué pasó?, ni idea. Ella habrá analizado dentro de las posibilidades que tuvo las mejores opciones; me dijo: ‘mamá, ¿podemos hacer el viaje con vos? Me encantaría’, le dije ‘por supuesto que sí‘“, concluyó la presentadora.

Nicole Neumann demostró en varias ocasiones que no está dispuesta a entrar en conflictos mediáticos innecesarios. Su reacción en Puro Show reafirma su postura de priorizar el bienestar de sus hijas por encima de cualquier polémica. Aunque la relación con la exparticipante de Combate fue tensa en el pasado, la presentadora dejó en claro que su única preocupación es Allegra.

La reacción de Nicole Neumann al ser consultada por Mica Viciconte no pasó desapercibida. Su firmeza al responder dejó en claro que su prioridad es el bienestar de su hija y que no permitirá que terceros influyan en sus decisiones. En medio de la polémica por el cumpleaños, la modelo reafirmó su postura: lejos de los conflictos, solo quiere que su hija disfrute.

