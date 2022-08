Wanda Nara apuntó de manera contundente contra los medios de comunicación, en sus historias de Instagram. La modelo y empresaria no se quedó callada y desde este lugar, repudió a la prensa, que según ella, de manera mal intencionada y sin conocerla, hablan y dice cosas de ella, son conocer la verdad y a ella.

Con sus declaraciones, la esposa de Mauro Icardi le estaría dando la derecha a su principal rival, la China Suárez, que no hace menos de un mes sacó el tema “Lo que dicen de mí”, con una letra muy clara contra los periodistas y medios de comunicación que habla de ella y de sus intimidades.

Inesperado guiño de Wanda Nara a la China Suárez: "Me duele".

Wanda Nara activó la caja de preguntas de Instagram, donde varios seguidores le preguntaron por toda la exposición nefasta que tiene su imagen, luego que se hiciera público el escándalo con Carmen, su exempleada. También que se conociera su supuesto proceso de divorcio, el cual nunca fue, y de los cambios que está haciendo el PSG, que ponen en duda la continuidad de Mauro Icardi en el equipo, entre otros temas.

¿Qué dijo Wanda Nara, que la hace ser empática con la China Suárez? Ante la pregunta de si le molesta que ensucien su nombre con difamaciones o si contrario a eso ignora lo que se dice de ella en los medios, Wanda contestó muy certera.

Inesperado guiño de Wanda Nara a la China Suárez: "Me duele".

“En el fondo siento que la mayoría me conoce, y sabe que están vendiendo o haciéndoles creer cosas que no son reales por un minuto de rating. Me duele cuando utilizan personas inocentes porque muchas veces, las consecuencias de la exposición sin sentido o con el único propósito de lastimar e injuriar, perjudica mucho a las que las hace, que no tiene experiencia en este medio”, expresó la empresaria.

Un usuario le dijo que la admiraba por su postura firme ante la “maldad y la envidia de la prensa argentina”. Wanda Nara respondió y de paso le lanzó un palo a Flor de la V quien fue muy crítica con ella.

Inesperado guiño de Wanda Nara a la China Suárez: "Me duele".

“No son todos, son un pequeño grupo. Hay muchísimos periodistas y personas del medio que se preocupan, preguntan y hablan con respeto, y coherencia. Muchas veces solo se necesita usar el sentido común y dejar de lado la envidia o la maldad. Ahí la vida fluye más liviana y atraen cosas positivas a sus vidas”, comentó la blonda.

“Es todo tan alejado de la realidad, que es más lo que me sorprende a lo que me puede enojar”, agregó Wanda Nara.

Inesperado guiño de Wanda Nara a la China Suárez: "Me duele".

El look que Wanda Nara eligió y que la hace ver como la China Suárez

Wanda Nara eligió un peinado clásico, de los años 30, muy parecido al que lleva la China Suárez con su personaje de “La Polaca” en la ficción, Argentina Tierra de Amor y Venganza. Con mucho estilo, la empresaria redobla la apuesta y parece acercarse mucho más a su rival declarada número 1.

Inesperado guiño de Wanda Nara a la China Suárez: "Me duele".

Desde octubre del año pasado, cuando explotó el Wanda Gate, los nombres de la China Suárez, Wanda Nara y Mauro Icardi, quedaron entrelazados para siempre en lo mediático. Debido a sus polémicas vidas privadas, que son más explosivas que sus propias carreras, la prensa rosa está pendiente de los movimientos que hacen con sus vidas.