Jorge Lanata está internado en cuidados intensivos desde hace casi 2 meses y por ahora no será trasladado del Hospital Italiano a una clínica especializada en rehabilitación, decisión que compartieron su esposa, Elba Marcovecchio y sus dos hijas, Bárbara y Lola Lanata. Lo que parecía ser el fin de una gran interna familiar entre las mencionadas, se sumó otro capítulo a sus líneas, con la declaración de ambas partes a los medios de comunicación.

Elba Marcovecchio admitió el distanciamiento con las hijas de Jorge Lanata

A través de los panelistas de Intrusos, programa conducido por Flor de la V, se conocieron detalles de la interna familiar. El martes, Guido Záffora contó en vivo que recibió mensajes de Bárbara Lanata, luego que el tema de la internación de Jorga Lanta se tratara en el ciclo. “Ahora en el hospital está Margarita, la amiga de mi papá, que está diariamente. En un rato llega Kiwi, Elba no está ahí”, fueron las palabras de la hija mayor del periodista.

Después prosiguió con más detalles sobre la distancia que hay entre Elba Marcovecchio y las dos hijas de Jorge Lanata, “Me contaron que dicen que Elba está y no es así. Es obvio que no nos llevamos bien, la crucé en el hospital, le pedí hablar y no quiso. Ella no va al hospital para vernos” leyó el panelista las duras palabras que expresó Bárbara sobre la abogada, y actual pareja de su padre.

Al conocer estas palabras, de manera inmediata, en vivo, Flor de la V recibió un mensaje de Elba Marcovecchio en donde fue muy tajante con sus palabras hacía Bárbara y Lola Lanata. “Más allá de que no nos llevamos bien, lo más importante es la salud de él”, leyó la conductora. A través de este, la abogada trató de restarle importancia a la interna familiar, demostrando que lo que más le importa es el bienestar de su marido.

“Es injusto lo que están haciendo conmigo. Lo único que hice mal fue enamorarme de él y que nos casáramos. Le llevé amor a su vida, cuidados”, leyó Pablo Layús en un segundo mensaje emitido por la abogada, que hace ya dos años se encuentra casada con Jorge Lanata y, presuntamente, nunca mantuvo un fuerte vínculo con las hijas del periodista, lo que se acrecentó en estos últimos meses con un enfrentamiento.

La interna familiar entre Elba Marcovecchio y las hijas de Jorga Lanata no da respiro mientras el periodista se sigue recuperando lentamente de los problemas de salud que acarrea. En el último parte médico que se dio a conocer se afirma: “El paciente evoluciona con mejoría de su estado general. Presenta adecuadas respuestas neurológicas y se encuentras hemodinámicamente compensado, sin infecciones activas”. Este fue brindado a los medios a través de la esposa del periodista.

