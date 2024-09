Jorge Lanata está internado en terapia intensiva hace ya varias semanas, y ahora se reveló que su familia está protagonizando una fuerte interna mientras él atraviesa este difícil momento. Al parecer, Bárbara y Lola, las hijas del periodista, no tienen un buen vínculo con Elba Marcovecchio, su actual esposa.

Todo habría comenzado al tener que tomar decisiones en esta nueva internación del conductor, y el cruce habría explotado en los medios luego de que la hija de Jorge rompiera el silencio en Intrusos para aclarar que la abogada no estaba presente en el hospital este martes 3 de septiembre.

Jorge Lanata junto a Elba Marcovecchio.

Cansada de las especulaciones que se realizaron tanto en las redes sociales como en los medios, Bárbara se puso en contacto con Guido Záffora y le aclaró por mensaje de texto: "Es obvio que no nos llevamos bien con Elba. El domingo me la crucé en el hospital, le pedí hablar, pero no quiso".

"Ella no va al hospital para no tener que vernos" agregó con indignación Bárbara Lanata sobre la relación que mantiene con la esposa de Jorge Lanata. Por su parte, Elba Marcovecchio no se quedó callada y respondió con un mensaje: "Es injusto lo duros que están siendo conmigo. Lo único que yo hice mal fue enamorarme. Le llevé alegría y cuidado a su vida".

Cómo visitan Bárbara y Lola Lanata a Jorge Lanata sin cruzarse con Elba Marcovecchio

Recordemos que Bárbara fue fruto de la relación que el periodista mantuvo con la reconocida productora Andrea Rodríguez, mientras que su hermana Lola, 10 años menor que su hermana, nació del vínculo que Lanata mantuvo con Sara Stewart Brown.

Ahora, tanto Bárbara como Lola Lanata visitan a diario el Hospital Italiano para poder apoyar a Jorge Lanata en este momento tan difícil, sin embargo, para poder evitar cruzarse con Elba Marcovecchio van en horarios diferentes.

J.C.C