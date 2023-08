Charly García es uno de los referentes del rock nacional y en las últimas horas salió a la luz que tuvieron que internarlo. Según reveló Ángeles Balbiani en A24, el músico se encuentra recibiendo la mejor atención en el Instituto Argentino de Diagnóstico y Tratamiento.

"Fue a hacerse unos estudios de rutina, la realidad es que siempre está resguardado por su mujer, Mecha, que siempre lo acompaña a todos lados, y una vez que llegó al Instituto, decidieron dejarlo internado para hacer varios estudios y ahora están a la espera de los resultados", expresó la actriz sobre lo que ocurrió con Charly García.

Charly García.

Cómo se encuentra Charly García

"Si bien está fuera de peligro, los doctores quisieron que se quede para que no tenga que hacer tantas visitas en los próximos días. No estarán tranquilos hasta que no tengan los resultados y ahí sabrán si se queda en el sanatorio o si vuelve a su domicilio", agregó Ángeles Balbiani respecto a los motivos de la internación de Charly.

"Prefirieron que, por lo pronto, se quede al resguardo de los médicos. Obviamente que con el correr de las horas vamos a tener un poco más certero el diagnóstico, obviamente cuidando la intimidad del músico", cerró con cautela asegurando que probablemente se de a conocer un parte médico que aporte mayor claridad sobre el estado de salud de Charly García.