Anita García Moritán, la hija menor de Pampita, celebró su cuarto cumpleaños en medio de unas vacaciones familiares en La Patagonia. Aunque Roberto García Moritán, no estuvo presente en el festejo íntimo, la pequeña estuvo rodeada de amor: compartió el día con su mamá, sus hermanos y una figura que no pasó desapercibida en las redes: Benjamín Vicuña.

El íntimo cumpleaños de Anita García Moritán en la Patagonia: sin su papá, pero con Pampita y Benjamín Vicuña

Las imágenes del cumpleaños comenzaron a circular este martes por la noche en el perfil de X de LAM. En el video que trascendió se re confirmó lo que todos sabían: el actor chileno está presente en el sur del país junto a Pampita y los niños. Aunque intentó no ser protagonista, Benjamín Vicuña aparece fugazmente, caminando rápido para no interrumpir la grabación, pero su figura no pasó desapercibida para los seguidores.

Rodeados de montañas, nieve y un paisaje típicamente patagónico, los hijos de Pampita y Vicuña disfrutaron de un festejo íntimo pero lleno de ternura. Anita García Moritán, vestida con un look total white, sopló las velitas con una gran sonrisa y rodeada de sus hermanos.

Aunque Roberto García Moritán no estuvo presente físicamente en el lugar, en su cuenta de Instagram, el político le dedicó un saludo lleno de ternura, dejando en claro el amor que siente por su hija menor.

La buena relación entre Pampita y Benjamín Vicuña vuelve a quedar en evidencia con este viaje familiar. No es la primera vez que se muestran unidos por el bienestar de sus hijos, pero la presencia del actor en el cumpleaños de Anita García Moritán es una señal clara de que la buena onda entre ex permanece, pese a que la modelo actualmente pasa el duelo por su ruptura con Martín Pepa.

AM