La dolorosa frase que Martín Pepa le dijo a Pampita al momento de terminar: "No entendiste la vida del polo"

Pampita y Martín Pepa terminaron su relación. Durante la jornada del lunes trascendió que el noviazgo había llegado a su fin el pasado 9 de julio. Múltiples teorías salieron a la luz, entre esas, una tercera en discordia. Sin embargo, Evelyn Von Brocke reveló en Los Profesonales de Siempre, el programa que conduce Flor de la V en El Nueve, la frase fulminante que el polista le dijo a la modelo a la hora de ponerle punto final a su noviazgo.

Es importante recordar que el periodista Gustavo Méndez comentó primero que la decisión habría sido tomada por Pepa, y el principal motivo sería la distancia: él vive en Estados Unidos y Pampita en Argentina, lo que habría dificultado sostener la relación. De hecho, la modelo ya había mencionado en varias entrevistas lo complejo que le resulta mantener vínculos a distancia.

La dolorosa frase que Martín Pepa le dijo a Pampita al momento de terminar

No obstante, Evelyn Von Brocke aportó más información y sacó a la luz la frase que Martín le habría dicho a Pampita durante una discusión:“Vos te metiste con mi trabajo y con mi trabajo no se mete nadie, porque yo con vos tampoco me meto".

Pampita y Martín Pepa

Según la panelista, la frase provino de una fuente muy cercana al entorno del polista. Y la conversación habría terminado con una contundente sentencia: “No entendiste la vida del polo. Esto está terminado".

Mientras siguen saliendo a la luz detalles de la ruptura de Pampita y Martín Pepa, la madre de Anita García Moritán, está en la Patagonia en un viaje familiar, disfrutando del invierno argentino.

AM