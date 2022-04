Isabel Macedo tiene que hacer reposo en la etapa final del embarazo: "Me asusté"

Isabel Macedo utiliza sus redes para compartir con sus seguidores sus actividades diarias; para tenerlos al tanto de cómo va el embarazo, si es que realiza alguna nueva receta, o las divertidas ocurrencias de su hija mayor Belita.

Sin embargo, ayer la artista compartió una situación que preocupó a sus seguidores, ya que contó que tenía la panza muy dura, producto de haberse hecho mala sangre a causa de "gente sin iniciativa", actitudes que logran enojarla de sobremanera.

Isabel Macedo luciendo su hermosa panza de embarazada

Es por eso que hoy, Isabel Macedo actualizó a sus seguidores y reveló lo siguiente: "Finalmente me mandaron a hacer reposo. Asique no sé por cuánto tiempo. Obviamente que yo me vestí y todo porque siempre tengo la idea de seguir adelante con mi vida, pero hoy me lo voy a tomar con mucha calma porque ayer me asusté".

Como si eso fuera poco, Isabel Macedo detalló: "Tenía muchas contracciones, la panza muy dura. Me estaba pasando eso últimamente pero tampoco con contracciones tan frecuentes". Posterior a eso compartió un video donde grabó unas pavas del monte y escribió: "Sí, ya me acuesto, ahí voy".

La actriz está transitando la semana 30 de su embarazo, y aunque se sabe que está en la dulce espera de una niña, todavía no revelaron cómo se llamará de la bebé. Isabel Macedo sólo adelantó que el nombre de la pequeña empieza con la letra "J".

Luego de esa pista, muchos seguidores se animaron a decir que era probable que la niña se llame "Juana", que sería el femenino de uno de los nombres de su papá "Juan". Sin embargo ninguno de los protagonistas negó ni confirmó esta suposición.