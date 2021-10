Iván de Pineda reveló por qué aún no se casó con Luz Barrantes

Reservado sobre su vida privada, Iván de Pineda está en pareja con Luz Barrantes hace más de 22 años. La relación tuvo su génesis en la adolescencia sin embargo, la pareja no ha ido por los lugares comunes.

De hecho, a pesar de que se conocen durante tanto tiempo, la pareja recién apostó a la convivencia en 2018 y parece que los planes de oficializar su unión aún no forman parte de algo esencial para Iván y su novia.



El conductor de Pasapalabra habló por primera vez sobre los motivos que lo llevan a posponer estos planes. En su programa, Iván fue consultado por Costa sobre cuándo llegaría ese momento, y fue contundente: “Nos vamos a casar un día que cumplamos muchos años para celebrar lo que pasó y no lo que está por venir”, anunció.

Previo a esto, Iván de Pineda había mantenido una entrevista con Florencia Peña en donde aclaró los detalles de su relación: “El compromiso ya está asumido y tomado. Cada una de las decisiones que se toman son importantes para nosotros. Está buenísimo. Yo me tomo las cosas con responsabilidad. Hemos generado un tipo de relación bastante especial, que quizás muchos no entienden, pero bueno... Cuando uno ha basado la relación en la distancia, las cosas no son iguales”, explicó

Iván de Pineda y Luz Barrantes: Una historia de amor que se consolida hace 20 años

Luz e Iván pertenecían al mimo grupo de amigos y además iban al mismo colegio. Ella es la hermana del polista Martín Barrantes, el primer esposo de Pampita.

Crecieron juntos y si bien en algún momento ambos tuvieron otros novios, lo cierto es que la amistad, casi sin querer, se transformó en amor.



Iván de Pineda, de 43 años, lleva junto a Luz 22 años de estar de novios. Si bien en un principio pensaron pasar por el altar, y hasta tenían avanzadas algunas cuestiones relativas al evento, luego lo descartaron y la lista de invitados junto al proyecto de la fiesta, quedó en la nada.

En ese momento la pareja se dio cuenta que eran muchas las personas a las que querían invitar a tan importante acontecimiento, y por ende, los costos iban a ser muy elevados, por lo que finalmente lo descartaron. Sin embargo, pudieron llevar adelante la pareja sin necesidad de pasar por el registro civil.

