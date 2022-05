Ivana Icardi se sometió a una rinoplastia con el objetivo de corregir el tabique desviado que le impedía respirar bien y de paso, que su nariz luzca mucho más recta. La ex Gran Hermano hizo públicas las primeras imágenes de su resultado estético y sorprendió con sus declaraciones.

"¡Qué fuerte! Qué rara me veo. Lo que mejor veo es que la noto muy parecida a mi nariz, pero recta. No me puedo creer que esté tan derecha. Está bien, pero me siento como un animal. Un zorro con los ojos verdes como los míos. La respiración está muchísimo mejor", comentó Ivana Icardi en un video que publicó la cuenta de YouTube mtmad.

Ivana Icardi compartió los resultados de su operación de nariz: “¡Qué rara me veo!”.

Tras su paso por el quirófano, la influencer sorprendió a sus seguidores con la nueva imagen que le dio su renovada nariz. “Lo que mejor veo es que la noto como era mi nariz, pero recta”, acotó la hermana de Mauro Icardi.

En cuanto a la respiración, Ivana comentó que está mucho mejor. “Nunca me vi la nariz tan recta”. La influencer aseguró que al verse de nuevo en el espejo, sintió un shock, pues no se reconoció e insistió en que se ve como si fuera un animal.

Ivana comentó que en la intervención quirúrgica no le tocaron de manera drástica su nariz. “No me tocaron la nariz, que es una nariz super bonita y era un poco anchita en la punta, pero super way. ¡Estoy super emocionada! ¿Sabés cuántos años estaba esperando este momento?”, comentó la mediática.

Ivana Icardi remarcó que ahora tendrá mejor calidad de vida, pues pasaba noches en vela y muchas malas noches por no poder dormir y torturas con la mascarillas, agregó la famosa luego de verse y sentir su nueva nariz.

Ivana Icardi vive su maternidad soltera

A meses de la separación con Hugo Sierra, la ex Gran Hermano vive su vida como madre soltera. Ivana postea sus mejores fotos junto a su hija Giorgia, o “Gigi”, como ella misma la llama. "Tú eres mi amor, mi alegría. La verdad de mi vida. Mi bebé que me salta a los brazos deprisa. Tú eres mi refugio y mi verdad”. Dedicatorias como estas, hacen parte de las palabras que la ex Gran Hermano tiene para su hija.

A mediados de marzo, Ivana Icardi reveló en Instagram, las razones por las que decidió separarse a solo 6 meses de haber nacido su hija. “Yo creo que el no estar de acuerdo en casi nada. O sea, yo decía blanco y el negro. El negro y yo blanco. Y... yo diría que eso".