Ivana Icardi contó los motivos de su separación

Ivana Icardi anunció su separación hace casi dos semanas. La hermana de Mauro Icardi estaba en pareja con Hugo Sierra, el padre de su hija Giorgia, de apenas 7 meses de edad.

En el día de hoy, Ivana Icardi abrió la posibilidad de enviar preguntas a través de sus Historias de Instagram y no tuvo problema en responder nada de lo que le mandaron para saber sobre ella. Sobre su hermano Mauro Icardi, aclaró una vez más, no va a responder nunca.

Sus seguidores se mostraron muy interesados en saber sobre su reciente separación del padre de su hija. Al respecto, cuando le consultaron los motivos, Ivana Icardi respondió: "Yo creo que el no estar de acuerdo en casi nada. O sea, yo decía blanco y el negro. El negro y yo blanco. Y... yo diría que eso".

Ivana Icardi con su ex y su hija.

La hermana de Mauro Icardi también contó que aún está buscando una casa donde mudarse "Voy a cruzar los dedos y que esta semana sea la definitiva", señaló Ivana Icardi. Y luego agregó: "Las separaciones no son fáciles y cuando hay niños pequeños es mucho peor".

Por otra parte, también surgió la duda de cómo hacían para convivir estando separados, a lo que Ivana Icardi contestó que hace dos semanas que su expareja está de viaje por trabajo. "Igualmente, si me tocara por cualquier circunstancia, no tendría problema", aseguró la ex Gran Hermano.

Ivana Icardi anunció su separación a 7 meses de haber sido mamá

"En algún momento iba a ser necesario aclarar esto. Hace unos días Hugo y yo hemos decidido separarnos. Es por eso que no hemos aparecido en nuestro aniversario. Hace unos meses tuvimos una separación y tratamos de dejar a un lado nuestras diferencias y amarnos como en algún momento supimos hacerlo", comenzó escribiendo Ivana Icardi hace dos semanas aproximadamente en sus redes.

El texto de la hermana de Mauro Icardi continuó: "Lamentablemente esas diferencias pesan más para nosotros y por nuestro bien y el de nuestra pequeñita decidimos que es necesario que cada uno siga su camino por separado para no hacernos daño ni que termine en conflicto".

Ivana Icardi finalizó el comunicado de la siguiente manera: "Estamos tratando de que sea lo menos doloroso posible y sobre todo, comportándonos como dos adultos responsables de una bebé que NOSOTROS decidimos traer a este mundo. Así que lo único que ella merece son dos padres que la amen y le sigan regalando sonrisas. Y que los problemas que tenemos no le afecten en lo más mínimo a ella".