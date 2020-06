El gesto de Ivana Icardi con Maxi López que puede enfurecer a Wanda Nara

La relación entre Ivana Icardi y Wanda Nara siempre fue explosiva. Las cuñadas no formaron el vínculo ideal y, en reiteradas ocasiones, la hermana de Mauro se encargó de defenestrar a la rubia.

"Nuestra relación se arruinó desde el momento en que llegó una persona a su vida. Si Mauro no fuese jugador de fútbol, ella jamás habría estado con él", dijo en la versión italiana de Gran Hermano.

Lo cierto es que, como muestra de esta rivalidad, Ivana dio señales en las redes sociales y puso "me gusta" a una foto de Maxi López, ex de Wanda, que compartió junto a su novia.

Durante los últimos días, Ivana también se refirió a la relación con sus padres y hasta confirmó que había sentido deseos de "matar a su papá". "Mi hermano pequeño (Guido) y yo sufrimos los daños de la separación de mis padres en 2011. Siempre he estado en guerra con él por proteger a mi madre. Pensé muchas veces en matar a mi papá, lo tuvimos que denunciar", contó recientemente la participante del reality Supervivientes 2020.

Pero al escuchar estas versiones, Wanda aseguró que lo que dice su cuñada no es cierto. : "Me preguntaste si es verdad o no lo de Ivana y dice que es absolutamente falso, que el papá de Mauro es un santo y que ella inventa cualquier cosa con tal de tener prensa", disparó.

¿Seguirá la guerra?