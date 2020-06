Los motivos por lo que Guillermina Valdés y Marcelo Tinelli no llevan puestas sus alianzas

Los rumores de crisis entre Guillermina Valdés y Marcelo Tinelli se han instalado fuertemente en las últimas semanas luego de ser vistos sin sus anillos. Según confesó la empresaria de 42 años en el 2019, estas alianzas no son símbolo de compromiso sino algo que comparte junto al conductor más famoso de la televisión.

"No es un compromiso, es algo que compartimos, que es nuestro, es íntimo y nos descubrieron, así que, bueno, pasó. Es todo, es como tener algo cuando no estamos juntos...tener una partecita del otro, no es nada más que eso", expresó la codiciada modelo respecto al anillo que hoy ya ninguno de los dos lleva puesto.

Lo cierto es que, se conoció la información y el motivo por el que los padres de Lolo no estarían llevándolos puesto en la actualidad y, se trata nada más y nada menos que del Coronavirus. Así es, algunos especulan que la principal causa de esta decisión está en disminuir el uso de accesorios que pueda almacenar al Covid-19.