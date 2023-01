En las últimas horas, comenzó a circular el rumor de que Jakob Von Plessen tendría una nueva novia italiana tras la separación de Zaira Nara. Según las redes sociales, el empresario estaría organizando un Safari por África con la joven, con quien lleva saliendo algunas semanas.

La cuenta de Instagram, Gossipeame aclaró sobre la italiana que “tengo nombre y tienen muchas ganas de conocerse más. Iniciaron una amistad a la distancia y para marzo quieren hacer un viaje juntos por África. Hasta ahora la relación es virtual, de charlas y esa es la intención”.

Jakob Von Plessen junto a sus hijos

“Él tiene un trabajo que no es para nada sencillo, hacer cabalgatas en la montaña con la naturaleza, y no es fácil para una mujer acompañarlo. Él necesitaría estar con alguien que quiera ese estilo de vida y por lo que yo entiendo está apostando a eso”, sostuvo la cuenta que da información sobre el mundo de la farándula argentina sobre la nueva vida de Jakob Von Plessen.

Por otro lado, la instagramer aseguró: “ella me habló de muchas ganas de encontrarse y la idea sería que como mucho sea en abril. Él es internacional, tiene mujeres que quieren hacer cabalgatas con él y disfrutar del turismo”.

“Está chateándose con esta mujer y van a conocerse pronto, la profesión de ella no la sé, no te voy a mentir, pero esa es la situación, ella es de muy bajo perfil y no quiere que se sepa esto”, cerró la influencer sobre Jakob Von Plessen.

Zaira Nara y Facundo Pieres le dan rienda suelta al amor en Punta del Este

Zaira Nara y su nuevo novio, el polista Facundo Pieres, salieron a cenar a un lujoso y muy prestigioso restaurante en Punta del Este, Uruguay. Ahora los enamorados le dan rienda suelta a su relación.

La pareja fue fotografiada de manera exclusiva por Revista CARAS, cuando estaban a punto de entrar al restaurante Narbona, en compañía su amiga y socia, Caro Criado y su pareja, Joaquín Pérez.

Zaira compartió algunas fotos en el restaurante Narbona Punta del Este, de la cena y junto a su amiga Caro, pero como era de esperarse ,por ahora en sus redes sociales su perfil en pareja lo mantiene al margen.

Zaira llevó un look muy casual. Con un total white, la famosa modelo lució un chaleco de corte sastrero con pantalones de tiro alto un corte wide legs de hilo y como accesorio eligió una gorra a tono.

A los dos se les vio caminar del estacionamiento hasta el restaurante, de manera muy fresca, para disfrutar de la cena con sus amigos.