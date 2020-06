Jésica Cirio espera el resultado del test de COVID tras el diagnóstico de Martín Insaurralde

Martín Insaurralde confirmó este viernes que dio positivo al test de Coronavirus. La noticia generó gran conmoción en el ambiente político y algunas de las personas que estuvieron con él en los últimos días debieron aislarse de manera preventiva.

"Di positivo de coronavirus. Como sociedad, hoy atravesamos el momento más difícil porque nos acercamos al pico de contagios. Les pido que se cuiden y que tratemos de minimizar el riesgo entre todos y todas. Por favor, quédense en sus casas todo lo que puedan", expresó el político en su cuenta de Twitter para confirmar la noticia.

Jesica Cirio, por su parte, aún no se refirió a la situación de su marido pero está a la espera del resultado del hisopado. Según informaron en Hay que ver, la conductora de Morfi no presenta síntomas y, de acuerdo a lo que mostró en las últimas horas en sus redes sociales, se encuentra en perfecto estado con su pequeña hija Chloé. Hasta el momento, la bailarina eligió no hablar con la prensa pero se estima que no será parte del programa que conduce con Gerardo Rozín este domingo.