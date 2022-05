Jésica Cirio reveló el problema que tiene con su hija y definió su caracter

Jésica Cirio volvió a estrenarse como conductora en "La Peña del Morfi" tras la muerte de Gerardo Rozín. En un emotivo programa, la modelo se emocionó muchísimo.

Madre de la pequeña Chloe, la hija que tuvo con Martín Insaurralde, la famosa tiene un año de lo más movido, sin embargo quiere dedicarse de lleno a la maternidad y no descuidar ciertas cuestiones sobre su hija a quien definió como una nena con "mucha personalidad".

En esa charla, la modelo también reveló un asunto que la tiene muy preocupada. “Me cuesta muchísimo ponerle límites. De hecho, este año me propuse ser más firme y estricta con ella porque siempre termino pidiéndole al padre que sea la autoridad de la casa y no debe ser así, lo sé perfectamente”, contó Cirio.

“A veces me encuentro diciéndole: ´Chloé, si no hacés tal cosa se lo voy a contar a tu papá´ y está mal: tiene que respetarme tanto como a él. Pero admito que es un tema en el que voy a trabajar mucho este año porque no es algo que me salga naturalmente”, cerró Jésica Cirio sobre el dilema que enfrenta con su hija.