Baby Etchecopar confesó que quiere a Jey Mammón trabajando con él

Jey Mammón no volvió a la pantalla chica desde que salió a la luz la denuncia de Lucas Benvenuto por abuso sexual. Sin embargo, el canal tiene contrato con él, por lo que no podría tomar nuevas ofertas laborales. Sin embargo, Baby Etchecopar mostró su intención de trabajar con él.

En diálogo con "LAM", Baby Etchecopar fue muy claro a la hora de referirse a su opinión sobre Jey Mammón: "Yo a Jey lo quise, lo quiero y lo admiro. No soy quién para juzgarlo sino la justicia. No estoy en esa postura y no le voy a sacar el culo a la jeringa".

Baby Etchecopar.

"Si vuelve un día a la tele o al teatro y la gente lo perdona, yo lo voy a aplaudir", agregó el periodista dejando en evidencia que Mammón cuenta con su apoyo para poder reinsertarse en los medios.

Como si eso fuera poco, Baby se refirió a la importancia de no quitarle a nadie la posibilidad de acceder a la posibilidad de trabajar: "En este mal momento yo lo tendría sentado trabajando, no hay que cancelar a nadie en el trabajo".

Jey Mammón.

Baby Etchecopar habría hablado con Jey Mammón

El periodista habría hablado con Jey para acercarle su propuesta laboral, pero habría recibido una negativa temporal por parte del artista. "Ahora él no quiere volver y tampoco voy a especular en este momento con tenerlo para medir, pero el día que él se decida a volver a la tele, yo no tengo ningún problema", contó Baby.

"Porque nadie nace con un GPS en la vida, yo maté a un hombre, todos nos mandamos una cagada en algún momento de la vida, o no", cerró Baby con respecto al momento que atraviesa Jey Mammón.