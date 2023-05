Jey Mammón reveló que está en diálogo con Telefe y aseguró que volverá a la televisión

Jey Mammón está pasando uno de los momentos más difíciles de su vida, si no el peor, luego de que Lucas Benvenuto lo denunciara por abuso sexual cuando era menor de edad. Por esto, Telefe decidió correrlo de La Peña de Morfi, el ciclo que estaba conduciendo junto a Jesica Cirio y que ahora lo hace Georgina Barbarossa. Sin embargo, el humorista quiere dejar todo esto atrás y se está enfocando en retomar su vida normal.

Fue en diálogo con Socios del Espectáculo, el programa que conducen Rodrigo Lussich y Adrián Pallares, que Jey Mammón dio detalles de las conversaciones que está teniendo con Telefe para asegurar su vuelta a la pantalla. Primero, respondió a la pregunta del notero sobre cómo se siente con respecto a la prensa estando en su casa todo el día: "No me molesta. Ya es parte de mi cotidiano. Está todo bien, no pasa nada", respondió con seguridad.

Luego, respondió a la pregunta de si va a volver a la televisión. "Seguramente voy a volver a Telefe y a la televisión. Porque, además, la tele es mi lugar de laburo. La tele, el teatro, la radio. Pero seguramente vuelva. Seguro", dijo el humorista con respecto a si vuelve o no a la televisión. Se mostró muy entusiasmado por su vuelta a la pantalla, ya que asegura que es su lugar de trabajo y lo que más le gusta, aunque dijo que no se enfoca en eso actualmente.

"En este momento mi energía no está puesta en la vuelta a la televisión. Sino en contrarrestar una denuncia falsa, y contrarrestar a todas las personas que se hayan subido a esa mentira en la justicia", reveló Jey Mammón sobre la idea de iniciar acciones legales hacia quienes trataron en los programas el tema y aseguraron que era real lo denunciado. Con respecto a esto, anteriormente anunció que el programa de Karina Mazzocco, A La Tarde, era al que iba a apuntar primero por cómo trató el tema.

En cuanto a las conversaciones que tuvo con Telefe e hizo énfasis en que están dialogando su vuelta a la pantalla: "Vengo de charlar con las autoridades del canal. Y fue una muy buena conversación. Tengo contrato con el canal hasta fin de año", dijo Jey Mammón a Socios del Espectáculo. En su momento se rumoreó la posibilidad de que el humorista le inicie acciones legales al canal por su salida de La Peña de Morfi, a lo que respondió: "Respecto a Telefe, no estoy pensando en nada que tenga que ver con lo legal", aclaró, desmintiendo los rumores.

La única condición que le habría puesto Telefe a Jey Mammón para dejarlo volver al canal

an pasado dos meses desde que Telefe sacó de su pantalla al conductor y músico Jey Mammón, luego de que a mediados de marzo, Lucas Benvenuto, expareja del famoso, haya denunciado en A LA TARDE, que había sido abusado sexualmente a manos del famoso.

Desde entonces, Jey Mammón ha intentando recuperar su imagen, ha dado varias entrevistas para contar su versión de los hechos en una causa ya prescrita desde el 2018, sin la efervescencia del escándalo, el músico muestra su deseo de retomar su vida en los medios, más exactamente en Telefe.

En A LA TARDE, programa de América TV, se filtró la condición que el canal le pondría a Jey Mammón para contemplar la posibilidad de recuperar su puesto en La Peña de Morfi, programa que recién retomó en su temporada del 2023 cuando fue retirado de sus labores en un supuesto “mutuo acuerdo” que el presentador luego desmintió.

