Lucas Benvenuto rompió el silencio tras las entrevistas de Jey Mammón: "Acá me ven"

Jey Mammón advirtió que iniciará acciones legales en contra de todos los programas y/o profesionales que tocaron el tema de la denuncia que le hizo Lucas Benvenuto y lo señalaron como culpable. Se esperaba la reacción del joven denunciante y finalmente llegó.

A través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, Lucas Benvenuto rompió el silencio luego de la reaparición de Jey Mammón en los medios. "Por qué no digo nada? Acá me ven", expresó el patinador junto a un video con amigos.

Lucas Benvenuto.

"Estoy ocupado siendo feliz con personas que me aman de verdad", aseguró Lucas que desde que todo salió a la luz indicó que él solo quiere ser feliz y recuperar su vida, que no es justo que la víctima no tenga derecho a ser feliz porque se la señala cuando la ven bien.

De esa forma, Benvenuto dejó en evidencia que en este momento solo se encarga de sumar momentos que le hagan bien y lo ayuden a reconstruír su felicidad. Por su parte, Jey Mammón confirmó que volverá a reinsertarse en los medios, aunque no reveló cómo ni cuándo.

Ángel De Brito aseguró que no se siente amedrentado por la amenaza de juicio de Jey Mammón

En primera instancia, Ángel de Brito aclaró en su programa que Jey Mammón se jactaba de ser un artista que no hace circo y pareciera que se olvidaba cuando hacía personajes como el de "Estelita" donde hablaba de la vida de las personas apelando al humor.

Como si eso fuera poco, a través de la dinámica de preguntas y respuestas de Instagram, un seguidor le preguntó si cambió su opinión respecto al tema de Jey Mammón al saber que el inicaría acciones legales a los programas que tocaron el tema.

"Para nada, no me cambia la amenaza de juicio", sentenció Ángel de Brito evidenciando de esa forma que toma las palabras de Jey Mammón como una amenaza en la que no se tiene en cuenta el derecho de libertad de expresión que tiene un periodista a la hora de contar lo que sucede.