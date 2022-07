Jimena Barón abrió su corazón y contó detalles de su dura infancia: "Fue muy difícil"

Jimena Barón estuvo unos días apartada de las redes y a su regreso decidió interactuar con sus seguidores, por lo que utilizó la dinámica de preguntas y respuestas de Instagram donde los internautas le dejaron muchas consultas, entre ellas cómo fue su niñez.

Un seguidor le preguntó a Jimena Barón si tuvo una "niñez hermosa". La artista respondió con total sinceridad y expresó: "No reniego de momentos muy hermosos, pero fue muy difícil. Un poco saben que mi viejo se tomó el palo, más otras cosas que tal vez algún día me abra y comparta".

La respuesta de Jimena Barón.

Como si eso fuera poco, la intérprete de "Corazón de Cemento" agregó: "Fue dolorosa, por eso intento ser la mejor mamá todos los días, no repitiendo lo que me lastimó y haciendo al máximo lo que me hubiese hecho bien".

De esa forma, Jimena dejó en claro que para que su hijo no sufra lo que ella sufrió, trata de no repetir patrones de comportamiento que fueron muy dolorosos para ella durante su infancia y que por el contrario, replica o hace lo que la hacía sentir bien cuando ella era pequeña.

Jimena Barón con Momo.

Jimena Barón reveló cómo hizo para volver a creer en el amor

A través de la misma metodología, le preguntaron a la artista cómo hizo para volver a creer en el amor después de tanta "mierda". La respuesta de la cantante fue: "Así", junto a una postal donde se la ve sonriente y abrazada a su actual pareja, Matías Palleiro.

La publicación de Jimena Barón.

Y cuando le pidieron un consejo para superar a un ex tóxico, Jimena Barón no dudó en contestar: "Hacerle una canción y ganar muchísimo dinero". De esa forma hizo referencia a "La Tonta", la canción que le escribió a Daniel Osvaldo y con la que se lanzó como solista.