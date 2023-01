Jimena Barón apoyó a Shakira y en las redes sociales la destrozaron

Jimena Barón no dudó en salir a apoyar a Shakira a través de las redes sociales. Ni bien la colombiana lanzó su nuevo tema, la intérprete de “La Cobra”, que pasó por una situación similar cuando Daniel Osvaldo la traicionó con Gianina Maradona, se expresó en su cuenta de Twitter.

Barón quien tiene experiencia en cantar sus vivencias pues le dedicó a su ex los temas "La tonta", "La Cobra", y "La Araña" publicó en su cuenta: "Te amo Shakira modo cobra confesando que en realidad no fue la monotonía", "LAS MUJERES YA NO LLORAN, LAS MUJERES FACTURAN".

La publicación de Jimena en Twitter

Luego Jimena agregó: "Imagínate tener que quedarte callada por ser mujer en vez de sacar una canción (o un par) como cualquier chabón, y perderte la oportunidad de bancarle sola una vida hermosa a tu hijo y mostrarle que en casa, con las cacas que te hacen te convertís en superhéroe".

Los usuarios que son muy memoriosos no se lo dejaron pasar y reaccionaron, porque le recordaron a Barón que en 2020, durante la cuarentena por la pandemia, ella se reconcilió con Daniel Osvaldo después de haber sacado "La Cobra". La cantante junto a su hijo se mudó a la casa de su ex en Banfield y pasaron juntos el período de aislamiento obligatorio.

Jimena barón se solidarizó con Shakira

Jimena Barón recibió una ocurrente respuesta de un usuario que le escribió: "Si pero vos después de escribirle una canción a tu ex volviste con él y después te dejó de nuevo", "Soy la cobra que se cobra y luego le hace ñoquis bebeee". Otros le dijeron: "¿Y vos no pudiste facturar bien y te fuiste a hacer ñoquis?", "Pero si después le hiciste ñoquis a DaniStone, “Vos volviste y le hiciste ñoquis. Nada que ver con Shakira", "Imaginate que mañana salga un video de Shakira haciéndole ñoquis a Piqué", fueron algunos de los comentarios que cosechó la intérprete de “La Araña”.

Jimena recibió respuestas en ls que le recordaron su retorno con Daniel Osvaldo

A pocas horas del lanzamiento de Shakira en colaboración con Bizarrap en que le canta a su ex Gerard Piqué el tema ya tiene millones de reproducciones y al parecer muchas se identifican con estos sentimientos úes de traiciones y decepciones no se está nunca exento.