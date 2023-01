Jimena Barón compartió un tierno video de Momo jugando al Paddle con Matías Palleiro

Jimena Barón se fue unos días de vacaciones a Quequén, donde su hijo, Momo Osvaldo, empezó con un pequeño emprendimiento de venta de pulseras en la playa. Sin embargo, esa no es la única actividad nueva que inició el niño, ya que también jugó un torneo de Paddle junto a Matías Palleiro, el novio de su mamá.

A través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, Jimena Barón compartió una hermosa postal de Matías Palleiro junto a Momo vestidos iguales y con las paletas en la mano, listos para jugar al Paddle. "Equipo de hoy", expresó la cantante.

Matías y Momo.

Seguido a eso, la intérprete de "La Araña" detalló cómo le fue a su equipo favorito en los partidos que disputaron. El primero y el segundo lo ganaron, pero lamentablemente no tuvieron la misma suerte en el tercero.

"Perdieron el tercero, pero mirá a Momo que jamás había jugado", manifestó Jimena evidenciando la sorpresa de ver a su hijo defendiéndose tan bien en la cancha, teniendo en cuenta que era la primera vez que practicaba ese deporte.

Jimena Barón no deja de sorprenderse con las demostraciones de amor de Matías Palleiro

La artista compartió una postal en la que se ve a Palleiro con Momo y los niños que conoció durante su estadía en Quequén con los que comparte diversos momentos de sus vacaciones.

"Es obvio que invité a tomar un helado y a pasear a los amigos nuevos de Momo que son unos capos. Pero no es obvio que me segundee así Tuma", expresó Jimena demostrando que no sale de su asombro con las actitudes de Matías Palleiro que le demuestra su amor de muchas maneras.

La publicación de Jimena Barón.

D.V.