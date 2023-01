Jimena Barón grabó a Momo vendiendo pulseritas en la playa: "Me produce ternura"

Días atrás, Jimena Barón advirtió que su hijo, Momo, llevaría a Quequén pulseritas para vender en la playa. Cada una está hecha por ellos mismos con el autoregalo que la artista se hizo para Navidad.

Tal como lo prometió, el niño salió a vender y su mamá logró grabarlo en plena negociación. "La ternura que me produce que vaya con su riñonera a vender sus pulseras no puedo explicarlo", expresó la intérprete de "La Araña".

El éxito del emprendimiento de Momo fue tal que Jimena Barón se tuvo que poner a hacer más pulseritas para que su hijo pueda seguir vendiendo al día sieguiente. "Mediodía ampliando el negocio para volver a la playa", escribió la artista al mostrar sus nuevas creaciones.

Seguido a eso compartió una postal en la que se la ve en plena producción y otra de su hijo guardando plata en su riñonera. En la segunda imagen y apelando a su clásico sentido del humor, dejó en claro: "El dueño"(del negocio).

Momo Osvaldo.

