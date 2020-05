Jimena Barón desmintió el encuentro con Del Potro y apoyó a Jujuy Jiménez

Jimena Barón se encuentra pasando la cuarentena sola en su departamento ya que su hijo Morrison se fue un tiempo a lo de su papá, Daniel Osvaldo, y en reiteradas oportunidades mencionó las ganas que sentía de reencontrarse con cualquiera de sus ex. Es por eso que en la últimas horas varios medios afirmaron que la cantante estaría teniendo conversaciones con Juan Martín del Potro, quien fue su novio en 2018.

"Lo cierto es que ahora él separado de vuelta volvió a marcar el teléfono de una ex. Aburrido en cuarentena le escribió un mensajito a Jimena Barón. Cuando él ataca el Covid destruye", dijo Rodrigo Lussich en el día de ayer en Intrusos. Hay que resaltar que el deportista hace escasas semanas se separó de Sofía "Jujuy" Jiménez, tras casi dos años de amor.

Al ver tanto revuelo con ella como protagonista, Jimena se descargó mediante su cuenta oficial de Twitter: "El tema es que lo que dicen deja como una tonta a una mina. Estuve ahí y se siente como el culo. Hablé con Sofi para que sepa que es mentira y que al menos no se fume el rumor, no se lo merece. Como veo que siguen, lo comparto así me sacan del injusto papel de villana", sentenció.

🤍 — ᒎ 𝗠𝗘𝗡𝗔 (@baronjimena) May 14, 2020