Hoy 9 de marzo Morrison Osvaldo, hijo de Jimena Barón y Daniel Osvaldo, celebra sus 9 años y la artista no pudo evitar llenarse de alegría. Desde anoche, la cantante de La Cobra comenzó a mostrarle a sus seguidores todos los preparativos y las sorpresas que le dedicó.

"Hace 9 años cambiaste mi vida para siempre y me enseñaste que es el amor puro, eterno e incondicional. No hay nada en esta vida que no haría por vos... Llegaste pero ya te conocía porque en realidad yo te soñé toda mi vida. Te amo hijo, tanto, que me asusta que no sepas bien cuánto porque es imposible de decir", fueron algunas de las palabras que Jimena Barón le dedicó a su hijo, junto a una foto de Momo en una pileta.

El mensaje de feliz cumpleaños de Jimena Barón a su hijo Momo

Jimena Barón siempre es muy activa en sus redes sociales y la gran parte de su contenido es sobre Momo, a quien demuestra todos los días cuánto lo ama. Por esa razón, la artista decidió compartir el proceso de los preparativos a través de sus historias. "Mi panza el 8 de marzo de 2014. Al día siguiente nació Momo", fue como abrió la sección de cumpleaños junto a una foto de ella con su panza de embarazada.

Jimena Barón un día antes de parir en 2014

Luego, Jimena Barón se puso en el rol de pastelera y dio detalles de la torta que estaba cocinando. En la fotografía se puede ver una torta de bizcochuelo de chocolate con dulce de leche. "No importa la hora, la torta de 3 pisos cubierta en golosinas que le prometí, va a estar", escribió.

Los preparativos para el cumpleaños de Momo

Seguida de aquella historia, compartió el último detalle de la sorpresa. Se trató de una carta a mano escrita con una fotografía de ella y Momo cuando era bebé y, el detalle más esperado por los niños, un paquete envuelto con papel de regalo. "Para cuando se levante", cerró Barón.

OL.