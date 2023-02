Luego de unas vacaciones soñadas en Jamaica y Miami, Jimena Barón retomó su rutina e hizo un descargo en redes al tener un rato libre, ya que su hijo Momo comenzó el primer día de clases.

La intérprete de ‘’La Cobra’’ comparte su día a día en redes, desde rutinas de ejercicios, promulgar una alimentación saludable y divertidas historias con su hijo, pero está vez se encargó de hacer una especie de catarsis tras romper con una estructura a la que estaba acostumbrada.

“Yo que les comparto mi vida, mis cosas, mis recetas, les voy a contar que después de dos años y medio comí pescado. Compartía felizmente mi vegetarianismo y odiaba cuando decían: ´Soy vegetariana, pero como pescado´. Y yo decía que no lo eran por comer eso. Y ahora me siento imprudente”, empezó explicando Jimena acerca de su crisis.

El descargo de Jimena Barón en Instagram

Y continuó con su descargo: “Tuve una necesidad. Venía con una crisis y creí que en algún momento se me iba a pasar el pedido del cuerpo de comer carne. Después vemos si se considera al pescado carne o no. No comí carne, no comí pollo, pero no pude, necesité y comí pescado en las vacaciones”.

“Iba a esperar, pensé que eran unos días. Pero, por ahora, es algo que estoy necesitando. Entonces, cada tanto me permito comer pescado. no sé cómo explicarlo. En realidad, no hay que dar explicaciones por eso, pero me estaba dando frustración, bronca, el no poder comer ciertas cosas”, aseguró la artista.

Finalmente Jimena reveló: “En un momento dije: ´¿por qué tanta rigidez? No es para cadena nacional pero tampoco para estar escondiendo por si un día estoy cocinando y me clavo un atún. Por ahora, necesito seguir así. Un poco me sentí triste pero después me pareció demasiada exigencia conmigo misma… y acá andamos”, cerró.

D.M