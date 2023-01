Jimena Barón reveló el hobbie que comparte con Momo: "Va con riñonera a vender lo que hicimos"

Jimena Barón siempre se encarga de compartir las historias más divertidas sobre su hijo Morrison, apodado Momo, y mostrar cómo sobrellevan el verano, realizando distintas actividades juntos.

En esta ocasión, la actriz compartió el nuevo hobbie que descubrió su hijo y lo contento que está él con los resultados, al punto que decidió comercializarlos.

En sus stories de Instagram, Jimena subió una foto de Momo acostado sobre un sillón, al lado de muchas pulseras y collares hechas con mostacillas de colores y caracoles de mar, fabricadas por él mismo junto a su mamá.

La story que Jimena Barón compartió en su Instagram.

“Atención Quequén, va Momo con riñonera a vender pulseras y collares que hicimos. Se lleva turrón por si le da hambre caminar por la playa”, escribió Jimena, junto a la instantánea.

Jimena Barón enfrenta a los haters en sus redes, tras sus declaraciones sobre Shakira

La Cobra está siempre muy activa en redes - ya sea compartiendo fotos de su hijo y familia, o hablando de los temas del momento - siempre tiene algo para decir y comentar.

Jimena Barón.

Recientemente, la cantante salió a apoyar a Shakira, tras el éxito de la session con Bizarrap, y se comparó con la colombiana, al escribir de sus dolencias y vivencias personales. Las redes la fulminaron por este comentario y la catalogaron de “despechada” y “resentida”. Sin embargo, Jimena les hizo frente a todos estos comentarios y lanzó una contundente respuesta.

“Regálense hablar. No importa si las hace facturar o si no les sale como canción. Guardarse mierda enferma la cabeza y el cuerpo. Hablar cura y libera, no es por el que te hizo mierda, es por vos. No importa cómo ni con quién, regálense no callarse por favor”, escribió la artista en una story.

H.O