Jimena Barón viajó a Brasil a pasar Semana Santa junto a su hijo, Morrison Osvaldo, y su pareja, Matías Palleiro. Los días de relax junto a Momo y algunos recuerdos que tenía guardados en su teléfono hicieron emocionar a la artista que compartió con sus seguidores las tiernas postales.

A través de su cuenta oficial de Instagram, Jimena Barón compartió una emotiva publicación con sentidas palabras dedicadas a su hijo: "Nunca no fuimos Increíblemente felices juntos y así será toda la vida. Siempre sonriendo, siempre lleno de amor".

Jimena Barón y Momo Osvaldo.

Como si eso fuera poco, la intérprete de "Mi Felicidad", agregó: "Sos lo mejor, lo más fácil y lo más hermoso que me pasó en la vida. Nunca nadie me miró y me amo así como vos. Te amo Momo de la felicidad. Sos de otro planeta".

En dicha publicación, Jimena Barón agregó un video en el que Momo era apenas un bebé y ella lo hacía bailar mientras él reía a carcajadas. Los seguidores se enternecieron al ver las imágenes que publicó la artista.

Jimena Barón apuntó filosísima contra Gianinna Maradona

En una entrevista, le preguntaron a la cantante si alguien se hizo cargo de alguna letra de su nuevo cd. "seeeee, qué me importa, me alegra, me encanta" respondió la mamá de Momo Osvaldo. "¿Pero te llamaron?", insistió el periodista. "No, me enteré", contestó la cantautora.

"Una falta de respeto, lo único que falta, ¿falta de respeto? ¿Yo en serio soy la que faltó el respeto? Mirá vos. Yo pensé que faltar el respeto era estar con el marido de su amiga, pero bueno... En mi barrio, por lo menos, esos son los códigos", agregó con ironía Jimena Barón orgullosa de las repercusiones que generó su canción en Gianinna Maradona.