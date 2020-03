¿Lo besó? La curiosa respuesta de Jimena Barón cuando le preguntaron por su manager

Desde Miami, Jimena Barón se animó a contestar algunas preguntas de sus seguidores y hablar de su vida íntima. Después de la polémica por el lanzamiento de Puta, la cantante dejó de lado el exilio mediático e interactuó con sus followers.

A pesar de que no se refirió al escándalo por su nuevo single, "La Cobra" habló de su vida amorosa y hasta de sus ex parejas. Cuando una fan le consultó si seguía en contacto con sus anteriores amores, Jime contestó con ironía. "No sé a cual te referís porque la lista es bastante larga".

Luego, otra persona le preguntó por su relación con Lucas Biren, su manager, y quisieron saber si le había dado un beso alguna vez. "Creo que una vez le toqué un hue.. por casualidad", respondió divertida.

Desde que comenzaron su trabajo juntos, los fanáticos insisten en que Jimena hace una pareja perfecta con Biren pero ellos se encargaron en negar el romance. Días atrás, circuló un video de Barón en un boliche a los besos con Romeo El Santo, aunque este amorío tampoco fue oficializado por su protagonista.

