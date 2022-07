La cantante y actriz Jimena Barón vive un momento de plenitud en el amor. También atraviesa momentos de cambios y de autoconocimiento que la ponen, según ella, a ver el mundo con otra perspectiva, con una mirada mucho más madura y serena.

Este fin de semana Jimena Barón compartió con su comunidad en redes sociales, algunas de las fotos de su viaje por el Valle de los Lisos en Córdoba, lugar al que fue con su novio, el empresario y exmodelo, Matías Palleriro. Con la naturaleza en todo su esplendor y tras haber tomado agua del valle, la cantante de “La Cobra”, compartió unas palabras cargadas de mucha emoción y sentimientos, en las que, sin duda, apunta su ex, Daniel Osvaldo.

Jimena Barón reflexionó sobre el amor y apuntó contra Daniel Osvaldo.

«Sabes que es lo qué pasa cuando decidís que estás para más? Recibís más”, dijeron ayer en una serie y me gustó, y hoy la recordé cuando me costaba subir y después podía un poco más», encabezó el texto que posteó en el feed de su cuenta de Instagram, con las imágenes.

“Cuando llegamos arriba, miré alrededor y me di cuenta de que también me siento en otro lugar como persona, con mis vínculos, mi maternidad, mis tiempos, mis modos y sobre todo mi relación conmigo misma. Me costó mucho darme cuenta (y después aceptar) que estaba para más, sobre todo en el amor, como hija, con mi viejo y en mi trabajo”, continuó la artista en la profunda reflexión.

Para finalizar, Jimena Barón sumó a sus palabras: “Después de verlo y aceptarlo me costó mucho soltar las broncas, pero con bronca no se llega, se llega poniendo límites que suelen doler y tomando la decisión de que simplemente uno está para más. Y siempre para arriba, porque incluso cuando parece que no, se llega”.

Momo, el hijo de Jimena Barón le dijo adiós a su abundante pelo

Mientras Jimena Barón viajaba por los valles en Córdoba y recorría lugares como Villa Parque Síquiman con su novio, Matías Palleiro, el Buenos Aires, Momo, su hijo, hacía un radical cambio de look que sorprendió a la artista. “Mientras tanto, en Buenos Aires, Mono y Dante, su mejor amigo”, comentó Jimena y en la imagen se ve al niño con la cabeza rapada.

Hoy Jimena Barón emprendió el regreso a Buenos Aires, así que se debió encontrar con el renovado Momo, que luego de haberse tinturado su cabello hace unas semanas, este fin de semana apareció con un nuevo y muy clásico corte de pelo.