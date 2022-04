Jimena Barón compartió su tristeza en las redes: "Lo extraño"

Jimena Barón está pasando un momento complicado a nivel emocional. Fue ella misma quien compartió en las redes su tristeza al revelar que no se siente bien y no encuentra el por qué de su angustia. Uno de los probables motivos era que se acercaba el cumpleaños de su padre que falleció en el 2014.

Finalmente llegó el día, y fiel a su sinceridad con sus seguidores, Jimena Barón compartió en sus historias de Instagram, cómo atravesó uno de los días más dolorosos que tiene cada año. La cantante expresó: "Hoy papá cumpliría 62 así que estoy media bajón porque lo extraño y una se pregunta dónde estará, si me verá, la vida, la muerte y esas cosas".

La publicación de Jimena Barón

Seguido a eso, Jimena Barón compartió una foto de su papá y agregó: "Te extraño pa, feliz cumple". Y para homenajearlo reveló que le hizo una canción. La escribió en un cuaderno, en frente suyo tenía una foto de su papá abrazándola y una vela encendida.

Como si eso fuera poco, la artista reveló: "Iba a ir al cementerio, donde no querés estar, pero yo aún (casi 8 años después de que te fuiste), no puedo hacerte cenizas porque me quedaría sin lugar donde ir y (aún) no puedo hacer eso de pensar que estás en el aire, en el agua o en otro lado".

Momo con su abuelo

Tal como si estuviera hablando con su padre, Jimena Barón escribió: "Me quedé acá lloriqueando un poco, e hice eso que uno inventa para levantar el ánimo, tipo, si me estuvieras mirando no te gustaría que llore y esté mal, así que en tu honor voy a entrenar, cocinar e intentar tener un día alegre, o al menos más normal".

Jimena Barón

Luego, la vocalista compartió un emotivo video del momento exacto en el que le contó a su papá que iba a ser abuelo y es contagiosa la emoción que sintió su papá con tan hermosa noticia que lo sorprendió de la mejor manera, por lo que ambos se abrazaban sin parar.