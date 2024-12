Jimena Barón reveló el difícil momento de salud que atraviesa

Tras su viaje por Tailandia, sus vacaciones en Perú con su novio y una colaboración con Los Palmeras, Jimena Barón cierra uno de los mejores años de su vida. Sin embargo, entre tantas alegrías, la actriz y cantante sorprendió al hablar abiertamente sobre un problema de salud que enfrenta actualmente.

Con gesto cansado y pañuelos en su nariz, la famosa publicó en sus redes sociales una imagen que explicaba su situación. “Hola, tengo una sinusitis garrafal que no me deja ni dormir, por ende tampoco me deja ser graciosa en Instagram”, agregó para sus más de seis millones de seguidores.

Esta no es la primera vez que la cantante padece esta dificultad. Años atrás, Jimena había compartido imágenes donde relataba lo desafiante que es lidiar con este mismo cuadro e incluso mostró cómo recurría a nebulizaciones para aliviar los síntomas.

Más allá de esta situación, Barón intentó poner toda su energía para disfrutar de las celebraciones de fin de año. Por esa razón, la cantante se dispuso a decorar su casa con nuevos adornos navideños. Sin embargo, su plan festivo se vio opacado por la sorpresa que le generaron los precios de los productos del local que visitó.

“Acabo de entrar y salir eyectada de un bazar donde me quisieron cobrar 12 bolas de plástico espantosas $30.800. Iré a otro lugar que propuso mi hermana, que la foto da miedo, en busca de ofertas, pues nos quedó medio flaco el árbol”, escribió quejándose en otra historia.

Por último, la influencer cerró el momento con un pequeño consejo gastronómico para sus fans de cara a las fiestas: “Compren pan dulce (prefiero sin nada o con frutos secos, pero el que quieran)y hagan tostadas francesas. Lo cortan en rodajas , lo meten en huevo batido y lo mandan vuelta y vuelta a una sartén con manteca. Arriba canela, miel, crema, dulce de leche, helado de vainilla (tremendo postre), lo que quieran. De nada”.