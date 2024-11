Jimena Barón fue convocada, a último minuto, para asistir a un viaje a Tailandia de la mano de Pandora, como reemplazo de Wanda Nara, y bromeó en redes respecto a la invitación por parte de la marca de joyas.

Después de que la empresaria decidiera cancelar su viaje al país asiático por los problemas legales con Mauro Icardi, la marca de joyería decidió convocar a Jimena Barón para que fuera su reemplazo. Y aunque la actriz volvió a sufrir el ser la segunda opción, ya que la eligieron a Wanda por sobre ella para conducir Love is Blind, decidió aceptar y organizar su vida y equipaje para partir hacia Tailandia a 24 horas del llamado.

Jimena Barón en Tailandia

El mensaje de Jimena Barón para Pandora

Mientras Jimena Barón disfruta del viaje a Tailandia, junto a Pampita, Juli Poggio, Zaira Nara y Stephanie Demner, de la mano de Pandora, la actriz se volvió tendencia en redes después de compartir que aceptó viajar siendo el reemplazo de Wanda Nara e informada 24 horas antes. Pero, no desperdició la oportunidad de enviarle un mensaje a la marca.

Después de los videos y fotos de la cantante con la previa y el durante del viaje, los usuarios siguen el minuto a minuto de las aventuras de Jimena en Asia.

Pese a que decidió aceptar el viaje y acompañar a la reconocida marca a su viaje por Tailandia, la actriz aprovechó que se convirtió en tendencia en Twitter para reprocharle a Pandora la invitación.

Sus seguidores y usuarios, tanto de Twitter como de Instagram, apoyaron a la actriz y festejaron con ella su convocatoria al nivel de convertir en tendencia las palabras “Jimena Barón” y “Tailandia”. Frente a esto, Jimena compartió en su cuenta de Instagram una captura de pantalla de las tendencias de Twitter y escribió: “Para vos Pandora, que no me convocabas si no cancelaba Wanda”.

El mensaje de Jimena Barón a Pandora

Los seguidores festejaron el mensaje irónico de la cantante y la apoyaron a que siga mostrando todo sobre su viaje.

El viaje de Jimena Barón a Tailandia

Jimena Barón fue convocada para viajar a Asia un día antes de partir, y pese a la desesperación de no saber qué cosas llevar, también se sintió lastimada por haber sido la segunda opción. Sin embargo, aceptó viajar a Tailandia con Pandora.

“Me llaman literalmente 24 horas antes del viaje. Yo les digo: ‘Che, soy copada, pero siempre soy el reemplazo, medio orejona del tarro’. Matías (su novio) piensa que Wanda se cayó al piso…”, expresó Jimena en sus storys de Instagram.

Pese a la desesperación de no saber qué outfits llevar, siendo un evento que le exigía estar impecable, la actriz resolvió con lo que tenía a mano.

El descargo de Jimena Barón

El viaje de Jimena y sus storys al estilo vlog, causaron furor en sus seguidores. Además, la actriz le aseguró a sus seguidores un gran regalo: joyas de Pandora.

En una actividad, las invitadas de la marca pudieron seleccionar 50 joyas de Pandora para quedárselas, y Jimena Barón, después del apoyo de sus seguidores, aseguró que sorteará algunos de sus seleccionados.

El mensaje de Jimena Barón a sus seguidores

En un inesperado giro, y sin dejarse amedrentar por ser la segunda opción, Jimena Barón viajó a Tailandia con Pandora y causó furor en las redes sociales.

