Jimena Barón desde su llegada a Tailandia viene generando gran cantidad de contenido para sus redes sociales que fascinaron a todos sus seguidores. Hace dos días que la artista empezó su travesía en avión para volver al país, con más de 30 horas de vuelo, para poder realizar otro viaje que tenía programado con su novio, Matías Palleiro.

La odisea de Jimena Barón: el turbulento vuelo que la dejó sin palabras

Hace algunas semanas que la cantante realizó un viaje a Tailandia junto con una importante marca de joyas internacional al que fue con Zaira Nara, Julieta Poggio, Pampita y Stephanie Demner. Luego de algunos días en el país, donde participaron de varias fiestas y eventos organizados por la firma, Jimena emprendió el retorno a Argentina antes que el resto porque ya tenía organizado un viaje.

En una de las historias que subió la cantante se puede ver un meme de un perro donde se puede leer: “Aterrizamos. En Paraguay”, algo que sorprendió a todos sus seguidores. En la siguiente publicación Jimena Barón explicó: “Nos dijeron que hay una tormenta eléctrica demasiado intensa y que el avión no puede aterrizar (mira que es un Lufthansa de dos pisos eh) cuestión aterrizamos en Paraguay y nos quedaremos arriba del avión esperando a que el clima mejore”.

Esto atrasaba la llegada de la cantante al país, lo que a su vez sugería que podría perder el próximo vuelo que tenía hacía Lima, Perú. Esta era una escapada que ambos habían planeado para disfrutar de la comida de dicho lugar, que a los dos les encanta. Todo esto, además de su miedo a los aviones, le generó bastante nerviosismo y angustia; tratando de sacarle un poco de presión al momento, fiel a su estilo, Jimena Barón subió una imagen donde se podía ver a un hombre besando una llama, “Matías solo en Perú”, concluyó.

Otra cosa que le estaba generando mucha tristeza a la cantante era el poco tiempo que podría pasar junto a su hijo Momo, fruto de su finalizada relación con Daniel Osvaldo. Ya que al llegar a su casa solo tenía tiempo para organizar otra valija y retornar a Ezeiza para emprender su siguiente vuelo. “Momo el lunes yendo al colegio”, escribió en una foto de la película Matilda donde hacía alusión a que iría sin ella al colegio.

“Hace 35 horas me fui del hotel en Tailandia y no sé si voy a Buenos aires, a Perú o si me quedó a vivir en Paraguay (muy lúcida me bañé en Alemania al menos estoy fresh)”, escribió la cantante junto a una foto de ella, donde se la puede ver sentada en su asiento de avión con cara de cansancio y angustia.

Tiempo después de esta publicación la cantante contó, “Fantástico. Llenaron nafta a tope y van a “intentar” aterrizar en Buenos Aires esquivando la tormenta (odio volar y que esta situación no me agrada en absoluto). Si esto no fuera posible vamos a aterrizar en, atención, Sao Paulo. Un tripulante me dijo: vos sentate y quédate tranquila a menos que no nos veas tranquilos a nosotros. Y se rió yo me reí así”. En la foto que colocó se podía ver una cara de alguien sonriendo con los ojos llorosos.

Por su parte en la siguiente historia le contó a sus seguidores que logró aterrizar en Ezeiza a pesar de haber tenido que dar tres vueltas al aeropuerto, pero que estaba feliz de haber podido llegar al país. Momentos después lamentó que su siguiente vuelo a Lima lo terminaron adelantando por lo que no podría llegar a tomarlo.

A pesar de todo el calvario que tuvo que vivir Jimena Barón se alegró de que llegó a su casa para estar con Matías Palleiro y con Momo, su hijo. En el video que subió a sus redes se puede apreciar la gran alegría que tuvo de ver al adolescente tras una semana separados. Además, contó que como el cambio de vuelo lo realizó la aerolínea podían reprogramarlo gratis por lo que en el día de mañana saldrán juntos a su novio para Lima.

VDV