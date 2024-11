Jimena Barón sigue con su trayecto por Tailandia junto con Zaira Nara, Pampita, Stephanie Demner y Julieta Poggio. La cantante fue convocada por una marca de joyas internacional luego que Wanda Nara cancelara a último momento por problemas personales. Desde que emprendió la travesía, la artista se mantiene dentro de las tendencias de X (Twitter) por el humor que muestra mediante fotos y videos sobre esta aventura.

Jimena Barón, Pampita, Julieta Poggio y Zaira Nara

En las últimas horas, vivió un hecho que le generó bastante angustia, pero aun así decidió compartirlo con sus seguidores. Mientras viajaba al nuevo destino donde la firma las llevaba a ella y al resto de los influencers; la cantante se dio cuenta de que se había olvidado algunas de sus cosas en el hotel.

Olvidos, corridas y llanto, la odisea de Jimena Barón en Tailandia

Mientras realizaban un nuevo viaje dentro de Tailandia, Jimena Barón compartió en sus redes sociales una historia donde expresó el difícil momento que estaba viviendo: “El problema de los relojes caros es olvidárselos en el hotel y darse cuenta en el aeropuerto”. De esta forma, iniciaba el segundo tramo de su viaje angustiada por la falta de este objeto; pero este problema duró poco.

Posteo Jimena Barón

“Gracias influencer por perder el pasaporte”, escribió la cantante en la siguiente historia, donde publicó también una captura de pantalla. En esta imagen se podía leer :“Pero ya lo agarró un productor milagroso que tuvo que quedarse en el hotel porque un influencer perdió el pasaporte”. A través de este mensaje, Jimena se aseguró recuperar su reloj gracias al productor que se lo entregaría en el momento que se vieran.

Posteo Jimena Barón

Pero lamentablemente para Jimena Barón los problemas aquí no terminaron, en la siguiente historia le siguió contando a todos sus seguidores el gran drama que estaba viviendo. “Minutos después hice el chek in llorándole a Marías al teléfono y despaché el carry on que avisaron tres veces que no podíamos despachar porque es nuestra ropa para la fiesta en el yate de lujo”, escribió la modelo en su Instagram.

Posteo Jimena Barón

“No es mi día”, expresó la cantante en la siguiente publicación que realizó, en esta se la podía ver caminando con lentes de sol a la puerta de embarque que le habían asignado. A pesar del accesorio se podía ver a Jimena con una gran angustia y un tanto enojada por todo lo que le estaba pasando en un solo día.

“Hay grandes chances de que además esta no sea la puerta de embarque porque no hay absolutamente nadie”, siguió contando en otra historia donde se la veía sentada en el área del aeropuerto asignada sin nadie alrededor, lo que potenciaba la teoría de que podría haberse confundido al dirigirse a la zona de salida.

Posteo Jimena Barón

Para agregarle algo de humor a lo que estaba viviendo, Jimena Barón publicó un meme de ella misma: “Yo en el yate”. En esta imagen se podía ver a una mujer vestida con ropa casual y un bolso tejido, lo que no iba con el dress code que la marca había puesto para esta fiesta. Continuando con las buenas noticias, la cantante escribió: “Recuperé la billetera con la plata, el reloj y además estaba en la puerta correcta y ya llegó mi grupo”.

Posteo Jimena Barón

De esta forma, las buenas noticias iban llegando para todos los seguidores de Jimena que podían dejar de preocuparse por ella. La artista logró abordar al avión, donde al ver el clima realizó otra publicación mostrando que los siguientes días lloverían en la ciudad de Tailandia donde estarían quedándose.

Posteo Jimena Barón

Para volver con las buenas noticias, Jimena Barón subió una historia donde se la podía ver ya en un barco con un vestido corto de color blanco mangas largas. “Pude agarrar un vestidito del carry on y el reloj combina con el barco”, escribió la cantante ya con cara más relajada y tranquila que la que poseía en las publicaciones que subió mientras estaba en el aeropuerto.

