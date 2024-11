Jimena Barón se convirtió en la gran estrella de las redes sociales, siendo su nombre la tendencia del momento. ¿El motivo? El tipo de relato que hace sobre su inesperado viaje a Tailandia para un evento de una reconocida marca de joyas. La cantante fue convocada 24 hs antes del viaje, luego que Wanda Nara decidiera no ir. Ser el reemplazo no fue tan agradable para La Cobra, pero no dudó en decir que sí.

Desde entonces, los usuarios le brindan su apoyo primero que nada por armar un viaje en tan poco tiempo, para el que debió planificar looks específicos y, segundo, porque muestra sin filtros lo que sucede tanto dentro de un entorno de lujo como en la relación con las demás representante. Juli Poggio, Zaira Nara, Pampita y Stefi Demner son sus compañeras y si bien en las redes sociales se indica que este grupo suele aislar a Jimena en diversas actividades, ella contó la verdad de por qué se muestra sola.

Jimena Barón mostró la verdadera razón por la que se muestra sola en Tailandia

Jimena Barón comparte en su cuenta de Instagram las distintas experiencias que está viviendo en Tailandia, desde conocer templos, disfrutar de los lujosos hoteles hasta los paisajes más increíbles. Y en muchos de esos momentos está sola, y fue una cuestión que llamó la atención ya que la comitiva argentina está integrada por cuatro mujeres más. De allí la teoría de un "enojo" por parte de sus compañeras por haberse convertido en la estrella del viaje.

Sin embargo, esa teoría quedó desterrada con una reciente publicación de la cantante. Es que seguramente se hizo eco de estas especulaciones y compartió en redes sociales un video en la que se la ve desayunando sola, en una mesa preparada para todas. Y junto a esto adicionó una serie de capturas de chat que explicaba qué es lo que hacen Juli Poggio, Zaira Nara, Pampita y Stefi Demner, que explica sus ausencias.

"Mis compañeras duermen como focas. No llevamos espectacular, es un grupo increíble. No sé por qué duermen tanto, así que si yo estoy sola. Estoy de nuevo sola", expresó Jimena. Y con capturas de chat describió a cada una de ellas.

"Juli (Poggio) tal vez esté sin vida", indicó ante la falta de respuesta de la influencer. "Steph se hace un brushing diario de 2 horas aproximadamente", indicó de Demner, sobre su preparación para cada look. De Zaira indicó que se estaba "enterando que está en Tailandia en un evento", por las preguntas que hace la modelo. Y de Pampita indicó que hace contenido y después se acuesta a descansar.

De esta manera, la cantante descartó que sufra algún tipo de desplante por parte de las integrantes del grupo, si no que simplemente el cansancio les gana y deciden conciliar el sueño, en cualquier momento. Una vez más, utilizó el humor para mostrar el detrás de este viaje espectacular.