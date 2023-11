Taylor Swift se despidió de Argentina en un show que fue muy demandado y que se agotó a nada de haberse anunciado. Jimena Barón recibió entradas para asistir al concierto de la artista estadounidense y tuvo un gesto enorme con una Swiftie para que vaya con ella.

La cantante estuvo muy activa en las redes sociales hablando sobre la llegada de la artista estadounidense y a la mañana del último show de Swift en Argentina, publicó: "Hoy se despide Taylor. ¿Como andan las Swifties? ¿Pudieron verla todas? ¿Son felices? Están bien?". Lejos de ser lo único que puso sobre Taylor, la actriz posteó: “Es injusto ser famoso y que te inviten a un recital 3 horas antes y caer ahí con glitter tipo fan”.

A raíz de la invitación, Jimena se solidarizó con los fanáticos, después de que muchos no pusieron conseguir entradas: “Así que mínimamente quiero ir a ver a Taylor con alguna verdadera Swiftie desamparada. ¿Cómo hacemos? Tengo una entrada!”. “Alguien que NO HAYA IDO! Que se puede acercar a zona Belgrano así vamos juntas en mi auto”, agregó la cantante tratando de buscar una acompañante para el show.

Rápidamente, los Swifties comenzaron a comentar el tweet y la cantante eligió a una fanática que vendió las famosas “friendship bracelets” en el planetario para poder pagar una entrada que nunca llegó. “Ok, una cordobesa divina me pasó el tel de una mega fan que vendió pulseritas en el planetario, pero no tenía plata para verla. Le escribí, no contestaba. La fue a buscar al planetario. Finalmente me contestó, pero ahora ni ella ni la mamá me creen”, explicó Jimena.

Todas las redes sociales estaban expectante para saber que pasaba y cómo iba a terminar esta historia. Hasta que finalmente, Jimena Barón publicó que se comunicó con la usuaria y que lograron coordinar para ir a ver a Taylor Swift juntas. "HOLA, SOY YO!! JSJAJAJAJ GRACIAS POR ESTO SIGO EN SHOCK", expresó la Swiftie.

