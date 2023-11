Iván de Pineda fue a ver a Taylor Swift y causó furor en redes

Taylor Swift, tras su llegada a la Argentina, desató una verdadera locura entre sus fans, conocidos como "swifties". La cantante estadounidense brindó un espectáculo único en el Estadio Monumental como parte de su gira mundial, "The Eras Tour", y su segundo show en Buenos Aires fue todo un éxito.

Taylor Swift en Argentina

Durante su presentación, entre otros sucesos, Taylor Swift sorprendió a los presentes al darle un apasionado beso a su novio, Travis Kelce, quien asistió al recital para acompañarla. Este show se convirtió en la segunda actuación después de la reprogramación del concierto previsto para el viernes, el cual se pasó para este domingo 12 de noviembre.

La presencia de Iván de Pineda, un swiftie más

Entre los famosos que asistieron al espectáculo de Taylor Swift, uno en particular destacó en las butacas del Estadio Más Monumental: Iván de Pineda. El conocido modelo y conductor no quiso perderse la oportunidad de presenciar el talento de la estrella estadounidense, y los "swifties" no tardaron en destacar su presencia en redes sociales.

Taylor Swift dio su show y sus fans se sorprendieron y expresaron su admiración por Iván de Pineda, tildándolo de "lindo", "carismático", "gracioso", "inteligente", "culto" y "monogámico" debido a su larga relación con su esposa, Luz Barrantes, que ya supera los 20 años. La presencia de Iván en el concierto se volvió tendencia en las redes sociales, y las seguidoras de Taylor Swift aplaudieron su elección de disfrutar del show de la estrella internacional.

SDM