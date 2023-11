Sin dudas Taylor Swift ha demostrado ser de las artistas más importantes del planeta. Desde que se anunció que vendría al país que todo Argentina se paralizó para recibirla. Fans acampando y llegando desde otras provincias para vivir la gran fiesta, el primer show fue el 9 de noviembre en el estadio de River Plate y aunque todo el recital fue comentado, un pelicular momento de uno de los bailarines se volvió viral.

El momento del bailarín de Taylor Swift que se volvió viral

The Eras Tour rompió récords en lo que respecta a la economía de Estados Unidos y de los países que visitó (Argentina y México). De hecho, hay una palabra que lo identifica "Swiftonomic". La artista pasa por muchos cambios de vestuarios, de pantallas y de escenografía al hacer un recorrido por todas las "eras" en un show que dura tres horas.

En una de las eras que se llama "Red", Taylor Swift canta una canción que se llama "We Are Never Ever Getting Back Together", cuya traducción es "nunca más volveremos a estar juntos". En una de las líneas de la canción, la artista hace que uno de los bailarines la cante y este en vez de decir "Like Ever" lo argentinizó diciendo "Ni en pedo". Esto provocó el grito de todo el estadio y que se vuelva viral el video en las redes sociales.

AF.