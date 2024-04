Catalina Gorostidi y Joel Ojeda protagonizan varios rumores de romance desde que ambos se reencontraron en la casa de Gran hermano en el repechaje del reality, y sus fanáticos incluso formaron un ship para ellos fuera del juego llamado "Catiel".

Muchos fans del ciclo de Telefe quieren ver al azafato y a la pediatra juntos por la evidente buena onda que comparten y la química que fluye cada vez que ambos aparecen en algún programa o boliche.

Catalina Gorostidi junto a Joel Ojeda.

Ahora, el joven estuvo en Se Picó y habló sobre el vínculo que lo mantiene cerca de Cata. Todo comenzó cuando él comentó: “A Cata la veo muy seguido”, al escucharlo, Gastón Trezeguet no lo dudó y le consultó al exhermanito: “¿Cómo están ustedes? Cata me dio a entender que estaba apuntando a jugadores de fútbol, que no estaba con compañeros…”.

A pesar de que todos los quieren ver juntos, Joel Ojeda dejó en claro que tiene una gran amistad con Catalina Gorostidi: “Yo con ella me llevo bien, la veo seguido porque nos invitan a muchos programas, me cago de risa con ella, la verdad. Si tengo una previa, la invito”.

Damián Moya confesó atracción por Catalina Gorostidi al salir de Gran Hermano

La exparticipante tiene enamorados a varios de sus compañeros, y Damián no dudó en dejarlo claro al ser eliminado del reality más visto de la televisión argentina: “Algún contacto humano tuvimos porque nos atraemos mucho”.

“Me gustaría conocernos estando los dos afuera, es una linda oportunidad. Charlamos un poquito. Soy un poco tímido y ella capaz en cámara no quiere nada, por eso digo que es una linda oportunidad ahora que salimos”, confesó Damián Moya en Fuera de joda, sin embargo, Catalina Gorostidi reveló que no tiene interés en su excompañero.

J.C.C