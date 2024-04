En la noche del lunes, Furia Scaglione reveló dentro de la casa de Gran Hermano que le han diagnosticad leucemia. La participante más famosa de esta edición se expresó con fuerza en torno a su situación, confirmó que no debe hacer un tratamiento y que se encuentro en un estadio 1.

"Chicos, tengo leucemia. No es joda, no es chiste, no es nada. No tengo que tratarlo, porque está en nivel uno (…), así que todos los meses que tengo que sacar sangre para ver qué onda. Después, si cerca de los cuarenta años me pegué en nivel 3 y bueno, cagamos”, expresó la hermanita.

En el programa conducido por Santiago del Moro se trató este tema y Catalina Gorostidi estuvo presente en el piso. La exparticipante es médica y, de algún modo, todos esperaban su opinión con respecto a la situación que está atravesando su excompañera pero eligió no hablar.

La reacción de Catalina Gorostidi

“¿Qué te pasa Cata? Te veo... Vos conocés de esto, porque sos médica. Sabés de qué se trata. ¿Qué te pasa ahora que ella lo confirma?”, preguntó el conductor al ver afligida a Gorostidi. Ella estaba compungida y aguantando las lágrimas, así que eligió el silencio: “No, no. Nada. No. Me sorprendió”.

Intentando no romper en llanto, Catalina Gorostidi se mostró abatida al conocer el diagnóstico de Furia Scaglione: “Nos sorprendió. No quiero hablar, perdón”, cerró y fue claramente la más afectada de los ex Gran Hermano a pesar de no haber tenido una buena relación con Furia en el último tiempo de su estadía en la casa.