Catalina Gorostidi y Joel Ojeda protagonizan fuertes rumores de romance tras la salida de ambos de Gran Hermano, sin embargo, el joven había intentado coquetear con Rosina Beltrán, Florencia Regidor y Paloma Méndez dentro de la casa más famosa del país. Ahora, ambos participaron de Ariel en su Salsa y Mica Viciconte le dedicó una fuerte advertencia a la pediatra.

Al analizar el extenso historial amoroso del azafato en el ciclo de Telefe, la panelista lo calificó como “picaflor” al aire y expresó: "Lo que pasa es que sos demasiado picaflor. Tirás línea por todos lados. Tenés un historial...".

Catalina Gorostidi y Joel Ojeda en Ariel en su Salsa.

Joel intentó defenderse y le respondió: "Ustedes me quieren hacer picaflor", esto causó que Catalina estallara de risa. "No, no, no. En la casa hay un archivo en el que está todo tu historial", continuó picante la pareja de Fabián Cubero.

Por último, y muy picante, Mica Viciconte invitó a Joel Ojeda a que vea su historial frente a Catalina Gorostidi: "Te invito a verlo. Y afuera de la casa también. Eso te condena un poco".

El fuerte consejo de Mica Viciconte para Catalina Gorostidi tras los rumores de romance con Joel Ojeda

Al escuchar la picante conversación que mantuvo su compañero con la reconocida panelista, la pediatra le preguntó en vivo a Viciconte: "Mica, ¿me tengo que ir de ahí urgente?".

Sin dudarlo, Mica Viciconte le respondió a Catalina Gorostidi sobre su posible romance con Joel Ojeda: "Si querés divertirte, bienvenida seas. Si querés algo serio, yo lo pensaría".

J.C.C