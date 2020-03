Jorge Rial a su nieto en su primer cumpleaños: "Me hiciste abuelo y el hombre más feliz del mundo"

Jorge Rial envió un mensaje a Franchesco Benicio en el día de su cumpleaños. El pequeño cumplió un año en medio de una cuarentena obligatoria por el brote de coronavirus en Argentina.

El conductor eligió una de las primeras fotos que se tomó con su hija Morena y el pequeño y agregó: "Hace un año llegabas a nuestra vida para poner todo patas para arriba. Te vi salir sobre el pecho de Morena y sentí que el mío explotaba de emoción".

"No podía creer que en esa cosa tan chiquita podía caber tanto amor. Me hiciste abuelo y el hombre más feliz del mundo. Fran, te amo infinitamente. Hoy no podemos estar juntos, pero cuando pase todo esto nos vamos a dar todos los besos del mundo", aseguró.

"Tenemos una hermosa vida por delante. Cada paso tuyo, cada diente, cada palabra es un soplo de vida que agradezco. Que seas feliz, lo demás no importa nada. Te amo. Tu Tata", finalizó.