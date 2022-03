Instagram

Jorge Rial fue intervenido muy temprano por, Karina Iavícoli, panelista de “Socios del Espectáculo” que hoy tuvo su debut en El Trece. En el magazine conducido por Adrián Pallares y Rodrigo Lussich, Karina fue directo a la pregunta del día y le consultó al experimentado conductor si era mentira que salía con al periodista Alejandra Quevedo.

“Es mentira que estoy saliendo con alguien. Estoy solo”, le respondió Jorge Rial a Karina en el type. Una vez terminó la entrevista, desde el estudio, Pallares, Lussich y todo su equipo de periodistas, siguieron hablando del tema del día, derivado de los tuits que Yanina Latorre subió el domingo, donde vinculó sentimentalmente a Rial con Quevedo.

Jorge Rial disparó contra Adrián Pallares: "Yo estaría preocupado".

Mientras el nuevo magazine estaba al aire en El Trece, Rial hacía lo propio, pero en Radio 10. Desde su programa “Argenzuela”, el periodista siguió en vivo el debut de “Socios del Espectáculo” y al aire apuntó contra Adrián Pallares. “Yo si soy Pallares, estaría un poco preocupado; que no salgan los chats con Luque, ¿No?".

Y siguió Jorge Rial: “Hablan teóricamente de mi nuevo amor que no existe. Yo voy a hablar del nuevo amor de Pallares, que hace tiempo que lo tiene. No es nuevo. Pasa que es clandestino”. “¿Hay foto y video?”, preguntó una de las panelistas de “Argenzuela”, “Sí”, respondió Rial.

Jorge Rial disparó contra Adrián Pallares: "Yo estaría preocupado".

Jorge aseguró que hay chats y testigos, de cuando estacionaba a la vuelta del canal “¡Un quilombo! Pero bueno, está todo bien. Es así chicos, es así”.

“Ahora me escriben. Mientras están ahí me escriben (al aire de “Socios del Espectáculo”). Me escriben tratando de morigerar y ahora hay que bancar la parada”, agregó Rial al aire.

Jorge Rial disparó contra Adrián Pallares: "Yo estaría preocupado".

Yanina Latorre aseguró que Alejandra Quevedo es la “conquista” de Jorge Rial

La picante panelista de “El Ejército de LAM”, Yanina Latorre, nuevo programa de Ángel de Brito, afirmó ayer que una seguidilla de tuits, que Rial y Alejandra Quevedo estaban juntos y que ella iba a verlo a su departamento de soltero, comentó Latorre con detalles muy puntuales.

Jorge Rial disparó contra Adrián Pallares: "Yo estaría preocupado".

Estas declaraciones fueron desmentidas por Jorge Rial y Alejandra Quevedo. La bomba que tiró Yanina despertó de inmediato al mundo del entretenimiento, que volcó la mirada a ambos periodista. Esto al conductor de “Sobredosis de TV” no le agradó mucho, ya que solo hace unos días blanqueó que él y su esposa Romina Pereiro habían decidido terminar el matrimonio.