Jorge Rial y Adrián Pallares tuvieron un áspero y tenso cruce al aire

Jorge Rial volvió a estar en boca de todo el mundo y ser protagonista de otro momento incómodo. Es más, desde el entorno de Intrusos aseguran que el clima no es el mismo desde que Marcela Tauro discutió con el periodista en vivo. Ahora el conductor se enfrentó a Adrián Pallares

Apenas Rial comenzó con el programa, disparó: “¡Vengo con una energía! Ayer estaba medio apagadito”. Pallares le respondió: “¡Ah vos estabas!”. Rial le aclaró que hablaba de él, entonces su panelista le blanqueó: “Pensé que nos estabas criticando, que nos estabas atacando”.

El conductor, notablemente enojado, lo confrontó: “¿Escucha bien usted abuelo? Dije ‘yo’, Me escuchó bien Débora desde allá y vos que estás que estás acá no me escuchás”.

Más tarde, tras elogiar una información que había dado Rodrigo Lussich, le tiró un palito a Pallares: “Correte Pallares, que estamos trabajando”