Nicole Neumann está viviendo un nuevo romance junto al piloto de Turismo Carretera, José Manuel Urcera. Hace unos días, la pareja tomó un avión privado para hacer un viaje soñado, donde recorrieron exclusivas bodegas, navegaron en yate y disfrutaron de la Patagonia Argentina.

Hoy, en el ciclo de Intrusos, Urcera se refirió a la relación que está iniciando junto a la modelo. "No estoy tan acostumbrado a lo mediático. Es raro porque no estoy acostumbrado a esto. Todo el mundo me escribió, yo estoy acostumbrado a que me escriban por algo de mi trabajo, pero entiendo que es parte de esto y no pasa nada", comenzó diciendo.

José Manuel Urcera, el nuevo novio de Nicole Neumann confirmó la relación

"Es la persona que le gusta a tus amigos, a los papás de tus amigos, a los abuelos...a todo el mundo. Nicole es muy linda, muy conocida en el país y causa eso. Pero después cuando la conocés en persona la normalizás y la tratás de igual a igual", aseguró José Manuel.

Sobre el estado de su vínculo, el piloto expresó: "Estamos conociéndonos y muy bien, con muy buena relación".

El profundo motivo por el que Nicole Neumann viajó con su nuevo novio al Sur:

Luego de las repercusiones que generó la noticia sobre el presente sentimental de Nicole Neumann, quien habría vuelto a confiar en el amor de la mano del piloto argentino de automovilismo José Manuel Urcera, en Intrusos dieron más detalles sobre esta relación.

Rodrigo Lussich y Adrián Pallares compartieron fotos que confirmann este noviazgo y al mostrar una de la modelo sobre un avión, el conductor señaló: “Esta es de ella en un avión para irse juntos a Río Negro porque él le está presentado a sus padres”.

“Él siempre la lleva a Nicole en avión privado y a todas las chicas con las que salió también. Dejó a la novia del Sur por Nicole”, cerró, dejando en claro que este vínculo ya tendría un tiempo.

