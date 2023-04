Juan Reverdito, uno de los "monitos" en Gran Hermano 2022, culpó a la producción del reality por, según él, nunca haberlo ayudado de ninguna manera a conseguir ofertas laborales en los medios. “En tres meses nunca me tiraron un centro”, confesó el ex participante.

"Ellos toman las decisiones y hacen lo que quieren. Si en tres meses no me tiraste un centro, no me llames ahora para ver si hago un canje de zapatillas", reveló, enojado, en el ciclo El Confesionario.

"Los monitos" en Gran Hermano.

Luego, con mucha indignación, confesó en el programa la gran suma de dinero que ganan muchos de sus exhermanitos, como Coti y Julieta Poggio, por publicidades y canjes en las redes sociales.

Foto reciente de Juan.

"Algunos chicos hicieron publicidades por 700, 800 lucas. Yo cero... Con el taxi hago 13 lucas, pero de ahí le saco 5 mil de nafta porque mi auto no es a gas, más la comida y rezar que no se rompa nada", cerró, algo alterado por la situación.

Juan Reverdito reveló que le gustaría estar en el Bailando 2023

En una charla que tuvo con “Mañanisima” hace unos días, Juan Reverdito y habló sobre los “privilegios” que tienen algunos ex participantes de Gran Hermano: "Telefe no me genera ingresos económicos. A cada productor le va a gustar cada personaje y eso está bien, no lo veo mal. Pero sí que no fueron las mismas condiciones desde que empezamos a salir cada uno de la casa y siempre lo dije".

Además, le preguntaron al ex participante si le gustaría estar presente en el Bailando 2023 de América y él sin dudar respondió: "Sé​ que es difícil, complicadísimo, pero quiero ver si puedo tener la suerte de ir al Bailando. Sería una revancha personal".

Foto reciente de Juan.

Por último, habló de su situación económica: "Estoy muy complicado económicamente, pero le estoy poniendo el pecho. Porque la calle está complicada. Tengo un auto donde la mitad es de mi ex mujer y la otra mitad es mío. Estoy en el medio del divorcio, tengo que pagarle la mitad, deshacerme del auto, tengo que cambiar el auto y no tengo plata".