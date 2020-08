Juan Sartor, jurado de Corte y Confección, dio positivo para coronavirus

En la emisión del lunes de Corte y Confección la conductora de Andrea Politti confirmó que un integrante del programa dio positivo para Coronavirus. Se trata de Juan Franco Sartor, ex participante y actual jurado del reality.

“Quiero charlar con alguien que nosotros queremos un montón.Vamos hablar con él por Skype, porque lamentablemente dio COVID positivo. Entonces queremos charlar un poquito con él para saber cómo se siente”, comenzó diciendo Andrea.

Aislado en su casa y por videollamada, el querido diseñador agradeció a todos por su preocupación.

“Al principio fue como medio un shock, decís: ‘bueno, me tocó’. Como que no te imaginás que te va a tocar. Yo no venía con síntomas, ni nada, (estaba) súper bien, de hecho nunca me agarró fiebre. Fue de un momento a otro que empecé a sentirme mal”, contó Juan.

El joven dijo que el pasado fin de semana recibió el resultado del hisopado. Relató que comenzó a dejar de sentir olores, sabores, después le dolía mucho la espalda. También detalló que los médicos que lo atendieron detectaron que presentaba una insuficiencia respiratoria.

“Yo pensaba que era una contractura, pero después me doy cuenta de que en realidad era el dolor propio del pulmón, nunca me había dolido un pulmón. Por suerte los síntomas son bastante tranquilos, son leves”, añadió.

El diseñador manifestó que el domingo estuvo con algo de tos y que lo que sí sintió es que le faltaba el aire. “Te fagitás por nada. Hablando, armando la cama, o estás todo el día haciendo reposo y decís: ‘uf, me cansé'”, finalizó.