Juana Repetto anunció su casamiento

Y un día en plena cuarentena, en la terraza de casa... sucedió esto 👆🏻💍 Cc @sebastiangraviotto ❤️. Nos casamo viejo 👰🏻🤵🏼 (si sobrevivimos al encierro 🤣). #quedateencasa y quédate con quien te banque en cuarentena (?) 😬